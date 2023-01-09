Фитнес-бикини спортсменка и блогер Кайса Кууснымм, которая уже больше года живет на Бали со своим мужем, объявила в Instagram, что пора двигаться дальше и собирать чемоданы, пишет Elu24.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Эстонская фитнес-красотка, живущая на Бали с мужем, пакует чемоданы: начинаем новую главу в нашей жизни
В августе 2021 года Кайса Кууснымм отправилась в Таиланд на медовый месяц со своим мужем бодибилдером Райго.
Несколько месяцев спустя пара объявила, что они останутся жить на Бали. «Ощущение, что вся твоя жизнь умещается в чемодане, именно там, где ты хочешь. Обсудить с мужем, поехать ли нам дальше во Вьетнам или Камбоджу или, может быть, в Южную Америку», – размышляла она тогда в Instagram.
«Я еще не поняла, чего хочу от жизни, но точно знаю целый список вещей, которых не хочу», – уточнила она, добавив: «Жизнь, которая была у меня в Эстонии до приезда сюда, – это именно то, куда я не хочу возвращаться, потому что жизнь приготовила для меня что-то более захватывающее».
Теперь же Кайса объявила в Instagram, что они с мужем решили переехать в Австралию. «Мы с Райго решили начать новую главу в нашей жизни, на этот раз в Перте, Австралия», – написала она. «Я никогда не хотела ехать в Австралию, но, как ни странно, на нее все время указывают какие-то знаки».
Блондинка признается, что получила несколько писем с вопросами о том, что произошло. «Все, кто думал, что здесь, на Бали, что-то пошло не так… Ничего не произошло. Все хорошо, просто пора двигаться дальше и посмотреть мир», – ответила она.
Кайса, прожившая на Бали больше года, заявила, что в каждой стране есть свои недостатки, в том числе и на райском острове. «Здесь все замечательно и красиво, но на улице 30 градусов, а я хожу по беговой дорожке, потому что здесь нет возможности много ходить пешком на улице – нет тротуаров», – сказала она во время тренировки в спортзале. Кроме того, она подчеркнула отсутствие молочных продуктов. «Выросшая в Европе, в Эстонии, я очень скучаю по нормальным мясным и молочным продуктам. Заходишь в магазин и есть выбор». Кайса подтвердила, что всегда есть варианты и решения, но ей пришлось их искать в течение года. «Я не хочу больше искать варианты».
Кайса заявила, что никогда не думала о жизни в Австралии, но это их следующий пункт назначения. «Мы начали думать, что в Австралии хорошая погода, но европейские стандарты… Почему бы и нет?»
Буквально через несколько часов фитнес-красавица сообщила в Instagram, что жилье и авиабилеты на 15 января уже есть. «У нас есть план, но у нас совершенно нет плана», – пошутила она.
Кайса Абнер и Райго Кууснымм поженились 21 июля 2021 года. Сказочная свадьба состоялась в замке Кейла-Йоа.
Пара обручилась годом ранее в Греции.