ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Эстонская фитнес-красотка, живущая на Бали с мужем, пакует чемоданы: начинаем новую главу в нашей жизни

Кайса, прожившая на Бали больше года, заявила, что в каждой стране есть свои недостатки, в том числе и на райском острове. «Здесь все замечательно и красиво, но на улице 30 градусов, а я хожу по беговой дорожке, потому что здесь нет возможности много ходить пешком на улице – нет тротуаров», – сказала она во время тренировки в спортзале. Кроме того, она подчеркнула отсутствие молочных продуктов. «Выросшая в Европе, в Эстонии, я очень скучаю по нормальным мясным и молочным продуктам. Заходишь в магазин и есть выбор». Кайса подтвердила, что всегда есть варианты и решения, но ей пришлось их искать в течение года. «Я не хочу больше искать варианты».