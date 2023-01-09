49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум в Instagram 6 января показала, как плавает в озере в горах.
ВИДЕО ⟩ 49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини
Клум предстала в черном бикини. Модель с помощью монтажа «надела» на себя маску дождевого червя, в образе которого предстала в 2022 году на Хэллоуин.
Также Клум добавила фото, на котором запечатлен ее поцелуй во время купания с мужем, музыкантом Томом Каулитцем.
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