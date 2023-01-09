Пн, 9.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ 49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини

Limon.ee
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Хайди Клум
Хайди Клум Фото: Shutterstock

49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум в Instagram 6 января показала, как плавает в озере в горах.

Клум предстала в черном бикини. Модель с помощью монтажа «надела» на себя маску дождевого червя, в образе которого предстала в 2022 году на Хэллоуин.

Также Клум добавила фото, на котором запечатлен ее поцелуй во время купания с мужем, музыкантом Томом Каулитцем. 

Ключевые слова
Наверх