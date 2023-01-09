ФОТО ⟩ Злая колдунья заколдовала Волочкову и сделала так, чтобы её ноги уже никогда не раздвигались

Лазурная вода и белоснежные пляжи Мальдивских островов не прекращают появляться на страницах Instagram балерины Волочковой. Чтобы не прекращать радовать своих почитателей и хейтеров контентом, Анастасия подготовила несколько образов: на одной из кадров артистка предстала в образе русалки – длинный голубой хвост и зеленый лиф отлично сочетаются с пляжем Мальдивских островов.