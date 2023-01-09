Анастасия Волочкова не перестает делиться с поклонниками фотографиями из своего мальдивского отпуска. На этот раз балерина предстала в образе русалки.
ФОТО ⟩ Злая колдунья заколдовала Волочкову и сделала так, чтобы её ноги уже никогда не раздвигались
Злая колдунья заколдовала Волочкову и сделала так, чтобы её ноги уже никогда не раздвигались
Лазурная вода и белоснежные пляжи Мальдивских островов не прекращают появляться на страницах Instagram балерины Волочковой. Чтобы не прекращать радовать своих почитателей и хейтеров контентом, Анастасия подготовила несколько образов: на одной из кадров артистка предстала в образе русалки – длинный голубой хвост и зеленый лиф отлично сочетаются с пляжем Мальдивских островов.
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