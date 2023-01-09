Украинская певица Лобода 8 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в красном платье с вырезами в нижней и верхней части живота.
«Беременна?» В Сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Лободы
40-летняя артистка оставила фото без комментариев, сопроводив публикацию изображением в виде сердца.
«Будет третье пополнение. Зуб даю», – отреагировали поклонники певицы.
«Животик очевиден», – написали фолловеры.
«Света беременна?» – прокомментировали снимок подписчики.
Артистка не отреагировала на вопросы подписчиков.
Светлана Лобода – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – проживающий в РФ украинский хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Имя отца младшей дочери артистка не называет.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.
24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.