«Беременна?» В Сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Лободы

40-летняя артистка оставила фото без комментариев, сопроводив публикацию изображением в виде сердца.

«Будет третье пополнение. Зуб даю», – отреагировали поклонники певицы.

«Животик очевиден», – написали фолловеры.

«Света беременна?» – прокомментировали снимок подписчики.

Артистка не отреагировала на вопросы подписчиков.

Светлана Лобода – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – проживающий в РФ украинский хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Имя отца младшей дочери артистка не называет.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.