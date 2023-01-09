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«Беременна?» В Сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Лободы

Limon.ee
«Беременна?» В Сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Лободы
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Фото: Tairo Lutter

Украинская певица Лобода 8 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в красном платье с вырезами в нижней и верхней части живота.

40-летняя артистка оставила фото без комментариев, сопроводив публикацию изображением в виде сердца.

«Будет третье пополнение. Зуб даю», – отреагировали поклонники певицы.

«Животик очевиден», – написали фолловеры.

«Света беременна?» – прокомментировали снимок подписчики.

Артистка не отреагировала на вопросы подписчиков.

Светлана Лобода – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – проживающий в РФ украинский хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Имя отца младшей дочери артистка не называет.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.

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