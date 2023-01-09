«Я был готов, что она меня укусит» ⟩ Полицейский рейд в Ласнамяэ завершился неожиданным образом

«История закончилась очень хорошо, вы можете увидеть благодарность в глазах собаки», – говорит Анти. В последние несколько дней по всей Эстонии стоят трескучие морозы, и когда обеспокоенный гражданин обратился в правоохранительные органы по поводу бегущей собаки, они не стали ждать.

«Издалека я увидел большую собаку, которая целенаправленно бегала по кругу. Температура на улице была около -20 градусов с ветром, и глядя на собаку, было ясно, что это не обычная бездомная собака, а домашний пес», – говорит Анти.

«Уже одно это создавало ощущение, что необходимо срочное вмешательство. Нельзя было допустить, чтобы такая молодая и красивая собака погибла от мороза, или попала под колеса автомобиля». Анти признается, что, по началу было страшно, что собака может не понять, что мужчина хочет лишь помочь ей и напасть на него, но, к счастью, собака оказалась дружелюбной и доверчивой.

Politseinik ütleb, et ehkki ta oli valmis ka hammustusteks, oli koer õnneks sõbralik. Фото: Erakogu

По словам Анти, собака долгое время находилась на улице: «Собака дрожала всем телом и попеременно поднимала лапы. Я решил, что собаке нужно укрыться от холода. Я был готов к укусу, но собака забралась ко мне на колени в полицейскую машину, чтобы согреться», – вспоминает полицейский. «После часа в машине щенок был очень бодр и готов снова отправиться исследовать мир. К сожалению, собака была без поводка и контактных данных хозяина, и никто ее не искал».