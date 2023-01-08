ВИДЕО ⟩ Такого вы еще не видели: линия электропередач упала в снег

Спасательный департамент предупреждает, что не стоит подходить ближе, чтобы рассмотреть такое зрелище. «Если вы заметили упавшую линию электропередач или поваленные деревья на линиях, держитесь на расстоянии не менее 20 метров, так как провода могут быть под напряжением и представлять опасность для жизни», - говорится в сообщении. О находке следует сообщить по телефону 1343 в Elektrilevi. Если существует непосредственная угроза жизни или окружающей среде, звоните 112!