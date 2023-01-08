Застрелил мать и сестру, а затем поджег квартиру и покончил с собой: трагедия в московской многоэтажке

При пожаре в московской многоэтажке погибли три человека. Трагедия произошла сегодня днем в доме по улице Дмитрия Ульянова на юго-западе столицы. Сначала очевидцы сообщали, о том, что слышали взрыв или какой-то хлопок, после которого из квартиры, расположенной на 14 этаже, повалили клубы черного дыма.

Огнеборцы сразу же приступили к ликвидации пламени, были спасены четыре человека. Вскоре сотрудники экстренных служб нашли на месте происшествия три трупа: два женских, один мужской. Одна из жертв обнаружена с огнестрельным ранением в голову. В руках у погибшего - ружье. Рядом валялась канистра с бензином.