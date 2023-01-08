На стороне моих братьев: известный российский актер хочет воевать за Украину

Российский актер Артур Смольянинов еще в прошлом году публично выступил против военного вторжение РФ в Украину.

В интервью YouTube-каналу «Новая газета Европа» он заявил о готовности вступить в ряды ВСУ. «Если бы я пошел, то обязательно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев…», - сказал Смольянинов.

Более того, на поле боя актер готов встретиться с бывшими коллегами по цеху, которые поддерживают войну. Он не исключает, что ему придется стрелять в людей, с которыми он когда-то работал плечом к плечу.