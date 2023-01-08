Артур Смольянинов не исключает, что ему придется стрелять в людей, с которыми он когда-то работал плечом к плечу, пишет glavred.info.
На стороне моих братьев: известный российский актер хочет воевать за Украину
На стороне моих братьев: известный российский актер хочет воевать за Украину
Российский актер Артур Смольянинов еще в прошлом году публично выступил против военного вторжение РФ в Украину.
В интервью YouTube-каналу «Новая газета Европа» он заявил о готовности вступить в ряды ВСУ. «Если бы я пошел, то обязательно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев…», - сказал Смольянинов.
Более того, на поле боя актер готов встретиться с бывшими коллегами по цеху, которые поддерживают войну. Он не исключает, что ему придется стрелять в людей, с которыми он когда-то работал плечом к плечу.
«Справедливая ли это смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения», - заявил Смольянинов.
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