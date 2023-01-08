Кармическая связь: три пары знаков Зодиака, которые родились, чтобы найти друг друга

Три пары знаков Зодиака могут рассчитывать на безоговорочную взаимность. Это те везунчики, чьи союзы были созданы на небесах. Главное - не упустить свою любовь. Браки этих счастливчиков будут поистине гармоничными и удачными. И все потому что у этих парочек идеальная совместимость. Они знают, чего хочет их вторая половинка, умеют слушать и отвечают взаимностью.

Телец / Козерог

В основе их чувств лежит сильная страсть и эмоциональность. Эту любовь нельзя назвать хрупкой паутинкой, скорее наоборот, эта мощная несокрушимая сила.

Однако помимо страсти эту пару знаков зодиака объединяет еще и мировоззрение. Телец и Козерог - оба не слишком романтичны, но зато умеют всецело восхищаться своим партнером. Эта пара должна помнить, что их счастью многие завидуют. Однако Телец и Козерог остаются верны друг другу.

Лев / Стрелец

В этом союзе кипят нешуточные страсти. Эти два знака зодиака плотно вплетаются в жизнь друг друга, действуя словно мощный аккумулятор в виде энергетической подпитки. И у Льва, и у Стрельца свои интересы и хобби. Но эта пара с уважением относится к взглядам и мнению второй половинки. Они идеально дополняют лучшие качества друг друга. И если одному из них нужна помощь или поддержка, то второй всегда будет рядом. Их союз строится на доверии и взаимопонимании.

Рыба / Скорпион