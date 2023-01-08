Сначала герцог Сассекский навел шумиху участием в документальном фильме Netflix, где рассказал о жизни при дворе. Недавно Англию всколыхнули его мемуары, где сын Карла III в подробностях описал драку с братом, упомянул убийства афганцев и первый сексуальный опыт, пишет «Стархит».
Принца Гарри исключили из сценария коронации Карла III
Слова Принца Гарри стали грандиозным скандалом. После смерти Елизаветы II фонтан будоражащих откровений ее внука никак не утихает. То он насмехался над правилами королевской семьи на пару с супругой Меган Маркл в документальном многосерийном шоу. Потом издал мемуары, где поведал как отморозил пенис и боялся пожаловаться на случившееся отцу.
И хотя в Букингемском дворце никак не комментируют слова родственника, представители королевской династии нашли способ элегантно показать пренебрежение к герцогу. Накануне стало известно, что его официальную роль вычеркнули из сценария коронации Карла III.
«Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», - сообщил королевский редактор. Церемония отца Гарри, короля Великобритании, состоится 6 мая 2023 года.
В книге Гарри в красках описал драку с братом Уильямом, вспомнил о том, как лишился девственности и баловался запрещенными веществами. Упомянул автор и о том как убивал людей во время несения службы в Афганистане.
По информации инсайдера, принц Уильям разгневан и расстроен откровениями брата. Несмотря на разочарования наследник королевского трона не будет продолжать хранить молчание ради семьи и страны.
Ранее Карл III просил младшего сына обойти стороной подробности романа с королевой-консорт Камиллой Паркер-Боулз, с которой он изменял принцессе Диане. Но Гарри ослушался родителя и написал о взаимоотношениях с мачехой. «Почти все, что Чарльз сделал за последние 20 лет, так или иначе было направлено на то, чтобы Камилла была принята публикой. Он любит и защищает ее», - писали ранее в СМИ.