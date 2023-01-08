ВОТ ЭТИ ПРОДУКТЫ ⟩ Что бы такого съесть, чтобы заснуть?

Качественный достаточный сон полезен буквально для всего — от настроения до иммунной системы. Но многим ли из нас удаётся поспать хотя бы 7 часов подряд каждый день? Наверстать упущенное и исправить настоящее поможет правильная еда.

Полезные для сна микроэлементы

Добавьте в тарелку минералов! Калий, магний, кальций и железо (в продуктах, конечно) помогут выработке главного гормона сна - мелатонина. Исследования выявили продукты (например, вишню, орехи или овёс), которые обладают суперспособностью: помогают сладко и крепко засыпать и быстрее отправляют вас в страну грёз.

Что не стоит есть перед сном?

Совершенно точно засыпанию (да и вообще здоровью) навредит тяжёлая жареная пища, кофеин (не только в кофе, но и в чае, и тем более в энергетиках), алкоголь, а продукты, вызывающие изжогу, например, томатный соус или апельсиновый сок, заставят вас вертеться всю ночь. Придерживайтесь нижеперечисленных продуктов «сонной диеты», и будете хорошо спать.

Инжир

«Инжир богат калием, магнием, кальцием и железом, - объясняет сертифицированный нутрициолог Жаклин Лондон. - Эти минералы регулируют кровоток и сокращение мышц, что очень важно для сна». Кроме того, фиги сдерживают вашу тягу к десертам (они сами как десерт) и снабжают клетчаткой, которая надолго сохраняет чувство сытости.

Арбуз