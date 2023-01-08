Музыканты Эева и Виллу Талси, известные по группе Curly Strings, объявили радостную новость в социальных сетях: этим летом у музыкантов родится второй ребенок.
Семья популярных эстонских музыкантов рассказала радостную новость: летом случится самое важное событие!
Семья популярных эстонских музыкантов рассказала радостную новость: летом случится самое важное событие!
«В эти прекрасные зимние праздники мы рады сообщить, что в начале лета родится еще один Талси!» - написала музыкант Эева Талси на своей странице в Facebook 7 января.
Подписчики поздравляют семью с радостной новостью и желают прекрасной беременности.
Эева опубликовала зимнее фото, на которой она, Виллу и ее дочь улыбаются.
Эева и Виллу Талси воспитывают маленькую Лилли, рожденную в 2018 году. Супруги поженились 6 августа 2011 года.
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