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Семья популярных эстонских музыкантов рассказала радостную новость: летом случится самое важное событие!

Limon.ee
Семья популярных эстонских музыкантов рассказала радостную новость: летом случится самое важное событие!
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Фото: Dmitri Kotjuh

Музыканты Эева и Виллу Талси, известные по группе Curly Strings, объявили радостную новость в социальных сетях: этим летом у музыкантов родится второй ребенок. 

«В эти прекрасные зимние праздники мы рады сообщить, что в начале лета родится еще один Талси!» - написала музыкант Эева Талси на своей странице в Facebook 7 января.

Подписчики поздравляют семью с радостной новостью и желают прекрасной беременности.

Эева опубликовала зимнее фото, на которой она, Виллу и ее дочь улыбаются.

Эева и Виллу Талси воспитывают маленькую Лилли, рожденную в 2018 году. Супруги поженились 6 августа 2011 года.

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