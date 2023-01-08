Умер известный драматург, написавший сценарий к фильму «Ирония судьбы. Продолжение»

Алексей Слаповский родился 29 июля 1957 года в с. Чкаловское Саратовской области. Окончил среднюю школу №101. В 1979 году окончил филологический факультет Саратовского университета. По окончании университета работал учителем русского языка и литературы в школе, в 1981-1982 годах – грузчиком, с 1982 по 1989 годы – корреспондентом телевидения и радио города Саратова. С 1990 по 1995 годы был редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала «Волга».