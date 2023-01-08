8 января стало известно, что в возрасте 65 лет умер известный писатель Алексей Слаповский. О его смерти сообщил журналист Алексей Венедиктов, пишет news.co.il.
Умер известный драматург, написавший сценарий к фильму «Ирония судьбы. Продолжение»
Алексей Слаповский родился 29 июля 1957 года в с. Чкаловское Саратовской области. Окончил среднюю школу №101. В 1979 году окончил филологический факультет Саратовского университета. По окончании университета работал учителем русского языка и литературы в школе, в 1981-1982 годах – грузчиком, с 1982 по 1989 годы – корреспондентом телевидения и радио города Саратова. С 1990 по 1995 годы был редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала «Волга».
В 2001 году переехал в Москву, сотрудничает с телевидением и кино (сценарии сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок» и др., фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (в соавторстве), а также сценарии телефильмов по собственным романам «Я не я» и «Синдром Феникса». Он автор 18 романов, множества книг рассказов и повестей.