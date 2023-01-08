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СТРАШНАЯ И НЕПОНЯТНАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Посетительница торгового центра в Филяндии была задержана охраной и вскоре умерла: кто виноват?

Limon.ee
Посетительница торгового центра в Филяндии была задержана охраной и вскоре умерла: кто виноват?
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Эспоо зимой. Снимок иллюстративный.
Эспоо зимой. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Женщина средних лет, задержанная охранниками, умерла прямо в тороговом центре Iso Omena в Финляднии. По словам очевидцев, в момент задержания женщина не вела себя агрессивно и просила о помощи. Полиция выясняет, есть ли основания подозревать преступление, пишет Ilta-Sanomat.

Инцидент между покупательницей и охранниками произошел в субботу в 17:00 в торговом центре Iso Omena в Эспоо. По данным полиции, женщина, которую поймали охранники торгового центра, умерла, несмотря на то, что ее пытались реанимировать.

Полиция проводит расследование событий, выясняя, было ли это преступление или просто несчастный случай?

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