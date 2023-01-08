СТРАШНАЯ И НЕПОНЯТНАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Посетительница торгового центра в Филяндии была задержана охраной и вскоре умерла: кто виноват?

Женщина средних лет, задержанная охранниками, умерла прямо в тороговом центре Iso Omena в Финляднии. По словам очевидцев, в момент задержания женщина не вела себя агрессивно и просила о помощи. Полиция выясняет, есть ли основания подозревать преступление, пишет Ilta-Sanomat.