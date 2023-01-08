Ищешь надежного помощника для виртуозных домашних укладок, который не только бы делал крутые прически, но и не сильно вредил волосам? Тогда бери на заметку 5 полезных лайфхаков от эксперта: с ними ты без проблем купишь тот самый прибор мечты
Как выбрать хороший домашний фен: топовые лайфхаки от парикмахера
При выборе фена для домашнего пользования тебе нужно учитывать 5 важных параметров. На что именно стоит обратить внимание, стоя перед полкой со стайлерами в магазине, VOICE рассказала парикмахер, которая знает о фенах буквально все.
Не недооценивай насадку
Начнем подбор идеального фена с насадки, которую многие девушки выкидывают за «ненадобностью». А ведь на самом деле сопло очень нужно. Оно позволяет целенаправленно дуть воздуху и помогает создавать нереальный объем. Именно с помощью насадки можно укладывать каре только феном и руками, задавать правильное направление волосам. чтоб они не выгибались, убирать вихры и не только.
Чем уже сопло, тем целенаправленный и мощнее поток воздуха. Если укладываться без этой насадки, то волосы будут разлетаться в разные стороны и их приодеться вытягивать круглой расческой. Используя же сопло и разработанный мной метод укладки, необходимость в круглой расческе просто отпадет.
Выбирай помощнее
Именно мощность отвечает за поток воздуха, выходящий из фена. Слабый поток пересушивает волосы, а мощный выдувает воду с волос: не пересушивая локоны, а именно выдувая из них капли.
Как-то я проводила эксперимент: взяла маломощный бытовой фен на 1200 ват и профессиональный фен на 2200 ват и просушила своим способом каре. Бытовой фен справился намного быстрее: каре с ним я уложила за 1 минуту. В то время как сушка профессиональным феном заняла аж 2 минуты 53 секунды.
Ты наверняка скажешь: тогда лучше взять маломощный прибор, ведь он быстрее сушит. Все верно он сушит, но попутно сжигает кожу головы, лица и пальцы. Мои волосы и голова не привыкли к такой экзекуции. Волосы стали электризоваться и выглядели как солома.
Если в твоих планах сохранить волосы здоровыми, то выбирай профессиональный фен, начиная от 2000/2200 ватт. Тогда волосы и кожа головы скажут тебе спасибо. Ты можешь тратить много времени и средств на уходовые средства, но старым бытовым феном буквально убивать свои волосы и превращать их в паклю.
Обрати внимание на длину дула
Для домашнего использования лучше брать фен с небольшим дулом. Вспомни, когда мастер вытягивает тебе волосы на брашинг, то часто перекидывает прядь и кладет прядь именно на дуло. В домашних условиях тебе такое движение ни к чему, ведь наши ручки не как у кузнечика ножки.
Если и это тебя не убедило, то подумай вот о чем. Чем длиннее дуло, тем тяжелее фен, а чем тяжелее фен, тем сложнее он в использовании. Значит утром ты, вероятнее всего, выберешь хвост вместо красивой, но сложной укладки феном. К тому же таким огромным феном совсем неудобно сушить макушку, так как есть риск ударить себя прибором по голове.
Никуда без регулятора температуры
Лучше брать такой фен, который предоставляет возможность выбрать мощность выдува и отрегулировать температуру. Положений должно быть три: холодный воздух, теплый и горячий.
Холодный воздух отвечает за фиксацию локонов и укладки, теплый воздух нужен для сушки волос, а горячий вообще лучше не использовать — побереги свои волосы. Лично я всегда использую теплый воздух в сочетании с самым мощным выдувом. Таким образом получается надуть хороший объем и быстро просушить волосы.
Шнур должен быть длинным
Лучше всего, если длина шнура будет 3 метра. Раньше такая длина была только у профессиональных фенов, а у бытовых шнур был совсем короткий. Сейчас и у тех, и у других шнур может быть 3 метра. Зачем такой длинный? Чтобы можно было спокойно перемещаться до зеркала.
Подведем итоги
Мой совет: бери профессиональный фен, обязательно с соплом, небольшим дулом, мощностью от 2000 ватт. Прибор должен быть легким, а длина шнура составлять 3 метра.