Как выбрать хороший домашний фен: топовые лайфхаки от парикмахера

Ты наверняка скажешь: тогда лучше взять маломощный прибор, ведь он быстрее сушит. Все верно он сушит, но попутно сжигает кожу головы, лица и пальцы. Мои волосы и голова не привыкли к такой экзекуции. Волосы стали электризоваться и выглядели как солома.

Если в твоих планах сохранить волосы здоровыми, то выбирай профессиональный фен, начиная от 2000/2200 ватт. Тогда волосы и кожа головы скажут тебе спасибо. Ты можешь тратить много времени и средств на уходовые средства, но старым бытовым феном буквально убивать свои волосы и превращать их в паклю.

Обрати внимание на длину дула

Для домашнего использования лучше брать фен с небольшим дулом. Вспомни, когда мастер вытягивает тебе волосы на брашинг, то часто перекидывает прядь и кладет прядь именно на дуло. В домашних условиях тебе такое движение ни к чему, ведь наши ручки не как у кузнечика ножки.

Если и это тебя не убедило, то подумай вот о чем. Чем длиннее дуло, тем тяжелее фен, а чем тяжелее фен, тем сложнее он в использовании. Значит утром ты, вероятнее всего, выберешь хвост вместо красивой, но сложной укладки феном. К тому же таким огромным феном совсем неудобно сушить макушку, так как есть риск ударить себя прибором по голове.

Никуда без регулятора температуры