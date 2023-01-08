В Японии наблюдается всплеск популярности на необычную пластическую операцию. Сотни мужчин и женщин тратят деньги на то, чтобы прооперировать... ладони. Ведь говорят, после этого можно даже выиграть лотерею!
ОБЕСПЕЧЕН ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЮ ⟩ Эта пластическая операция меняет судьбу, но при этом не влияет на внешность: зачем сотни человек ее делают
Азиатские бьюти-тренды не перестают удивлять своей причудливостью. В последние месяцы в японских клиниках пластической хирургии зафиксирован повышенный спрос на хирургию ладоней. Нет-нет, местные клиенты вовсе не просят подтянуть дряблую кожу и сделать руки моложе. Вместо этого они рассчитывают на изменение... линий судьбы, пишет thevoicemag.ru
Впервые пластическую операцию по изменению линий судьбы в Японии провели чуть больше 10 лет назад. По словам врачей, весь процесс занимает всего 10-15 минут, но затем руки будут заживать около месяца. Во время процедуры специалисты меняют направление всех крупных линий на ладонях.
Пластические хирурги говорят, что обратившиеся к ним мужчины просят изменить линии судьбы, отвечающие за деньги и успех. Женщины же, традиционно, чаще просят скорректировать линии любви, брака и деторождения.