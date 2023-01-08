ОБЕСПЕЧЕН ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЮ ⟩ Эта пластическая операция меняет судьбу, но при этом не влияет на внешность: зачем сотни человек ее делают

Интересно, какой квалификацией обладают пластические хирурги, оперирующие ладони? И приходилось ли им проходить перед этим курсы хиромантии? Одно ясно точно: услуга пользуется невероятной популярностью. В местных СМИ сообщается о том, что оперировать ладони приходят сотни женщин и мужчин старше 30 лет. Все они верят в эзотерику. А еще вдохновляются историями других пациентов, которые якобы открывают невероятные карьерные перспективы и даже выигрывают в лотереях.