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ОБЕСПЕЧЕН ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЮ ⟩ Эта пластическая операция меняет судьбу, но при этом не влияет на внешность: зачем сотни человек ее делают

Limon.ee
Эта пластическая операция меняет судьбу, но при этом не влияет на внешность: зачем сотни человек ее делают
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Рука. Иллюстративное фото
Рука. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Японии наблюдается всплеск популярности на необычную пластическую операцию. Сотни мужчин и женщин тратят деньги на то, чтобы прооперировать... ладони. Ведь говорят, после этого можно даже выиграть лотерею!

Азиатские бьюти-тренды не перестают удивлять своей причудливостью. В последние месяцы в японских клиниках пластической хирургии зафиксирован повышенный спрос на хирургию ладоней. Нет-нет, местные клиенты вовсе не просят подтянуть дряблую кожу и сделать руки моложе. Вместо этого они рассчитывают на изменение... линий судьбы, пишет thevoicemag.ru

Впервые пластическую операцию по изменению линий судьбы в Японии провели чуть больше 10 лет назад. По словам врачей, весь процесс занимает всего 10-15 минут, но затем руки будут заживать около месяца. Во время процедуры специалисты меняют направление всех крупных линий на ладонях.

Пластические хирурги говорят, что обратившиеся к ним мужчины просят изменить линии судьбы, отвечающие за деньги и успех. Женщины же, традиционно, чаще просят скорректировать линии любви, брака и деторождения.

Интересно, какой квалификацией обладают пластические хирурги, оперирующие ладони? И приходилось ли им проходить перед этим курсы хиромантии? Одно ясно точно: услуга пользуется невероятной популярностью. В местных СМИ сообщается о том, что оперировать ладони приходят сотни женщин и мужчин старше 30 лет. Все они верят в эзотерику. А еще вдохновляются историями других пациентов, которые якобы открывают невероятные карьерные перспективы и даже выигрывают в лотереях.
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