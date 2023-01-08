Первые свидания всегда заставляют волноваться и переживать, но при этом позволяют приобрести интересный опыт. Как правило, уже по манере общения можно многое сказать о человеке, пишет doctorpiter.ru.
От каких мужчин лучше бежать после первого свидания: психолог назвал шесть красноречивых сигналов
Задача первых свиданий - как можно больше узнать о другом человеке. Поэтому, по словам психолога Валерия Гута, важно интересоваться собеседником, задавать больше вопросов, слушать его и присматриваться. И тогда можно понять, подходит он вам или нет. В то же время не стоит и сильно спешить с выводами.
«Иногда можно столкнуться с тем, что общество навешивает на людей ярлыки, но деление на категории не всегда уместно и лишает возможности глубже узнать человека, разглядеть его лучшие стороны. По своей природе человек многогранен и может сочетать совершенно разные черты характера, даже противоположные друг другу.Собираясь на встречу, хорошо держать в голове мысль, что каждый человек гораздо шире любого типажа. И даже если до второго свидания дело не дойдет, узнавать человека - это увлекательный и очень интересный процесс, а отношения могут развиваться в совершенно разных направлениях», - объясняет Валерий Гут.
Между тем поведение человека на первом свидании показательно и может дать пищу к размышлению о том, стоит ли вам продолжить общение или лучше все-таки распрощаться уже после первого свидания.
Психолог рассказал, что должно насторожить при первом общении.
Любое превозношение вас до небес и состояние «как в кино» может сигнализировать о том, что вам пытаются пустить пыль в глаза. Человек с нормальной психикой сначала присматривается, ему требуется время, чтобы изучить своего партнера.
Навязчивая демонстрация превосходства, пафосность, хвастовство - это тихие сигналы о начале абьюзивных отношений. Важно уметь к ним прислушиваться и реагировать на них.
Необходимо также обращать внимание на выбор слов и тем для общения. Если у человека цели и планы на жизнь сходны с вашими, договариваться друг с другом и решать конфликты вам будет гораздо проще. А вот нравоучения, разговоры о том, как нужно жить, что делать и чем заняться, а также декларация определенного образа жизни могут быть признаком проявления скрытой агрессии.
По жестам и манере поведения иногда можно сказать гораздо больше самого собеседника. Движения могут рассказать об эмоциональной нестабильности. Если они внезапные, резкие - это говорит о том, что партнер может быть несдержанным, проявлять упрямство. Широкие жесты говорят об эмоциональности, темпераменте. Узкие - локти прижаты и человек жестикулирует в районе живота - признак зажатости, низкой эмоциональности.
Высота голоса отражает внутреннее состояние человека: чем ниже, чем более голос грудной, тем более уверенно он себя чувствует. При обмане голос всегда поднимается на несколько тонов. А на темах, которые ваш партнер считает наиболее важными, наоборот, голос понижается.
Если мужчина во время свидания расслабляется и снимает часы, галстук, пиджак, наклоняется к вам - это признаки того, что ему с вами интересно. А закрытые позы, попытки занять чем-то руки, «отгородиться» - это, напротив, не очень хороший сигнал.
6 говорящих сигналов, что вы действительно нравитесь человеку
Психолог называла 6 сигналов симпатии, которые подает вам ваш визави:
Отзеркаливает ваши жесты, поведение. По сути, это копирование, часто на подсознательном уровне, тона голоса собеседника, речевых паттернов, невербального поведения.
Использует похожие обороты речи, жаргонизмы. Те, кто испытывают взаимную симпатию, будут использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с относительно одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности.
Сокращает дистанцию. Социальное пространство характеризует степень близости или отчужденности друг от друга. К примеру, так называемая социальная дистанция - от 1,2 до 3,5 метра, а интимная - менее 45 сантиметров. Если возникает взаимная симпатия, физическое пространство для общения между людьми уменьшается.
Задает уточняющие вопросы. Вопросы собеседника свидетельствуют о его интересе к вам - он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами и поэтому задает вопросы.
Смотрит в глаза дольше обычного. Если при общении вы долго смотрите друг другу в глаза, с уверенностью можно говорить о взаимной симпатии.
Сохраняет открытую позу. Если верхняя часть тела собеседника или пальцы ног развернуты в вашу сторону, он наклонился к вам - это еще один признак, который говорит о заинтересованности вами.