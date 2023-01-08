От каких мужчин лучше бежать после первого свидания: психолог назвал шесть красноречивых сигналов

Задача первых свиданий - как можно больше узнать о другом человеке. Поэтому, по словам психолога Валерия Гута, важно интересоваться собеседником, задавать больше вопросов, слушать его и присматриваться. И тогда можно понять, подходит он вам или нет. В то же время не стоит и сильно спешить с выводами.

«Иногда можно столкнуться с тем, что общество навешивает на людей ярлыки, но деление на категории не всегда уместно и лишает возможности глубже узнать человека, разглядеть его лучшие стороны. По своей природе человек многогранен и может сочетать совершенно разные черты характера, даже противоположные друг другу.Собираясь на встречу, хорошо держать в голове мысль, что каждый человек гораздо шире любого типажа. И даже если до второго свидания дело не дойдет, узнавать человека - это увлекательный и очень интересный процесс, а отношения могут развиваться в совершенно разных направлениях», - объясняет Валерий Гут.

Между тем поведение человека на первом свидании показательно и может дать пищу к размышлению о том, стоит ли вам продолжить общение или лучше все-таки распрощаться уже после первого свидания.

Психолог рассказал, что должно насторожить при первом общении.