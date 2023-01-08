ОГО! ⟩ Появились фото первой женщины принца Гарри: «конфетка» с пышными формами

В книге Гарри признается: это случилось в его 17 лет, будучи студентом Итона, он пошел в паб и там познакомился с некоей зрелой дамой, которая увела его на задний двор, где прямо на траве все и произошло. Описывая свои любовные утехи, Гарри не стесняется в выражениях и называет себя «молодым жеребцом», а также с упоением рассказывает, как «шлепал» любимую, пишет dailymail.co.uk

Как выяснилось, речь о некой Сюзанне Харви, которой сейчас 44 года (Гарри 38 лет, так что разница в возрасте на самом деле невелика). Тут усматривают нестыковку, ведь в мемуарах принц написал, что его первая женщина была на 19 лет старше. Возможно, он приврал, чтобы показать Меган: дескать, все в далеком прошлом.

У Сюзанны двое детей, она не замужем, но «помолвлена». Занимается бизнесом. На фото из соцсетей Харви выглядит она великолепно. Кстати, судя по высказываниям самой Сюзанны, отношения с Гарри не ограничились знакомством на заднем дворе паба - они встречались в гостях, пили шампанское и целовались.