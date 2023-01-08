Брижит Макрон хотела создать шпиль для Нотр-Дама в виде фаллоса

За модернизацию выступала и первая леди страны, но ее представления о прекрасном не смогли найти поддержки. Так, бывший министр культуры Розелин Бачело рассказала в своих мемуарах, что была потрясена рискованными планами Макрон относительно главной достопримечательности столицы. «Во время обеда с Брижит Макрон она показала мне проект, увенчанный своего рода эрегированным фаллосом, основание которого окружено золотыми шариками», + приводит ее слова Daily Mail.

Бачело, уволенная президентом Макроном в прошлом году, отвергла и другие модернистские предложения, например крышу из углеродного волокна, покрытую сусальным золотом, теплицу и крышу, полностью построенную из цветного стекла. В конце концов Национальное собрание все же постановило, что реставрация должна «сохранить исторический, художественный и архитектурный интерес памятника». Радостно, конечно, что в итоге победили вкус и здравый смысл, но, с другой стороны, сколько упущенных возможностей для кринж-контента. Мы уже видим перед глазами серию «Эмили в Париже» про открытие нового главного символа Франции.