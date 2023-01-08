Есть детали, которые смело можно отнести к числу must have. О чем речь - рассказывается в статье wday.ru.
Без них никуда: восемь важных вещей, которые должны быть в доме у каждой хорошей хозяйки
Хорошую хозяйку определяет не количество специальных принадлежностей для уборки или готовки, а умение использовать небольшое количество привычных предметов обихода в нестандартных ситуациях, ведь спектр возможностей большинства из них гораздо шире, чем мы даже могли бы себе представить.
Набор для шитья
Порой даже самые крепкие пуговицы имеют свойство отрываться. Вещь может быть новой и достаточно качественной, но из-за частого ношения одежда могла испортиться. Выкидывать ее из-за таких мелочей - сущая глупость, а в ателье могут завысить цену даже за такую мелкую услугу.
В таком случае на помощь придет набор для шитья. Как правило, в него входят несколько иголок, катушки с разноцветными нитками, а также маникюрные ножницы.
Пищевая сода
Многие рукодельницы считают, что сода - настоящий супергерой. Действительно, она помогает и в кулинарии, и в борьбе с грязью. Без нее уже невозможно представить квартиру хорошей хозяйки. Например, сода помогает в борьбе с неприятными запахами, а также отлично очищает керамические поверхности.
Корзины и контейнеры для хранения
Емкостей для хранения много не бывает. К примеру, плетеные корзины можно приспособить для грязного белья, а в контейнеры удобно складывать всякую кухонную мелочь или косметические принадлежности.
В любом случае незаполненным ничто не останется.
Свободные зубные щетки
Разумеется, зубные щетки есть у всех, но не все знают, что их можно использовать не только по прямому назначению. Так, они могут помочь в чистке ювелирных украшений: цепочек, колец и сережек. Достаточно лишь использовать соду и немного потереть загрязненные участки.
Мыло в брусках
Да, сейчас в разы удобнее мыть руки жидким мылом или специальными пенками, однако брусковое можно использовать как ароматические саше и положить в платяной шкаф. Тогда ваша чистая одежда приобретет запах свежести, а вероятность появления молей снизится в разы.
Спички
В большинстве современных квартир спички не встречаются в силу своей ненадобности, однако спектр их возможностей гораздо шире. Например, распустившуюся ленту можно спасти, обуглив ее кончик с помощью зажженной спички. Это отличный вариант для украшения подарочной упаковки.
Лимонная кислота
Лимонная кислота по уровню полезности стоит рядом с пищевой содой. Например, она может помочь очистить чайник от накипи, а также станет помощником в мытье рук, случайно окрашенных какой-нибудь едкой краской.
Зубная паста с фтором
Именно она поможет очистить ваши белые кроссовки от загрязнений и вернуть им прежний вид. Почистить обувь можно с использованием губки, а можно сделать это и хозяйственной зубной щеткой.