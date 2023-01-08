Без них никуда: восемь важных вещей, которые должны быть в доме у каждой хорошей хозяйки

Хорошую хозяйку определяет не количество специальных принадлежностей для уборки или готовки, а умение использовать небольшое количество привычных предметов обихода в нестандартных ситуациях, ведь спектр возможностей большинства из них гораздо шире, чем мы даже могли бы себе представить.

Набор для шитья

Порой даже самые крепкие пуговицы имеют свойство отрываться. Вещь может быть новой и достаточно качественной, но из-за частого ношения одежда могла испортиться. Выкидывать ее из-за таких мелочей - сущая глупость, а в ателье могут завысить цену даже за такую мелкую услугу.

В таком случае на помощь придет набор для шитья. Как правило, в него входят несколько иголок, катушки с разноцветными нитками, а также маникюрные ножницы.

Пищевая сода

Многие рукодельницы считают, что сода - настоящий супергерой. Действительно, она помогает и в кулинарии, и в борьбе с грязью. Без нее уже невозможно представить квартиру хорошей хозяйки. Например, сода помогает в борьбе с неприятными запахами, а также отлично очищает керамические поверхности.

Корзины и контейнеры для хранения

Емкостей для хранения много не бывает. К примеру, плетеные корзины можно приспособить для грязного белья, а в контейнеры удобно складывать всякую кухонную мелочь или косметические принадлежности.

В любом случае незаполненным ничто не останется.

Свободные зубные щетки