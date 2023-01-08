Солист Maneskin Дамиано Давид лишился длинных волос - побрил голову. Фанаты сравнили его с рэпером Эминемом (настоящее имя - Маршалл Брюс Мэтерс), пишет glavred.info.
БОЖЕ, ЧТО С НИМ СТАЛО! ⟩ Солист Maneskin кардинально поменял имидж
Солист Maneskin кардинально поменял имидж
Фронтмен итальянской рок-группы Maneskin (победитель Евровидения-2021) Дамиано Давид удивил фанатам новым имиджом. Соответствующую фотографию он выложил в Instagram.
«Не делай вид, что не знаешь», – подписал новый пост исполнитель.
23-летний музыкант много лет носил длинных волос, которые положено иметь каждому рокеру, но на днях он постригся очень коротко – под машинку. На снимке Давид позировал в кожаных брюках, щедро демонстрируя фолловерам свои татуировки. Фанаты сразу отметили – очень непривычно видеть Дамиано без шевелюры. И что вообще он стал очень похож на легендарного рэпера из США Эминема (настоящее имя – Маршал Мэзерс)
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