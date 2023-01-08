БОЖЕ, ЧТО С НИМ СТАЛО! ⟩ Солист Maneskin кардинально поменял имидж

23-летний музыкант много лет носил длинных волос, которые положено иметь каждому рокеру, но на днях он постригся очень коротко – под машинку. На снимке Давид позировал в кожаных брюках, щедро демонстрируя фолловерам свои татуировки. Фанаты сразу отметили – очень непривычно видеть Дамиано без шевелюры. И что вообще он стал очень похож на легендарного рэпера из США Эминема (настоящее имя – Маршал Мэзерс)