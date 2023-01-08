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ВИДЕО ⟩ Слушайте, как шикарно Тина Кароль перепела мировой хит на украинском

Limon.ee
Слушайте, как шикарно Тина Кароль перепела мировой хит на украинском
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Тина Кароль
Тина Кароль Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com

Украинская певица Тина Кароль вместе с немецкой группой Alphaville исполнила хит из репертуара коллектива под названием Forever Young. Видео их выступления опубликовано 5 января на YouTube-канале артистки.

На странице певицы в Facebook отмечается, что артисты выступили на новогоднем концерте возле Бранденбургских ворот в Берлине 31 декабря, трансляцию которого вел немецкий канал 2DF.

Во время исполнения песни фронтмен группы Голд Марин спел одну из строчек композиции на украинском языке: «Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько!»

«Теперь украинский язык занимает отдельное место на мировой музыкальной арене», – прокомментировала выступление Тина Кароль, пишет gordonua.com.

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