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ВЫ БУДЕТЕ ШОКИРОВАНЫ ⟩ Известная эстонская татуировщица рассказывает, сколько зарабатывает в месяц

Александра Юрман
, Репортер Elu24
Известная эстонская татуировщица рассказывает, сколько зарабатывает в месяц
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Кадр из реалити-шоу "Лучшие соседи"
Кадр из реалити-шоу "Лучшие соседи" Фото: Liina Shiskin

«По какой-то причине мы не говорим о деньгах. Даже внутри одной компании или семьи не часто известно, сколько зарабатывает партнер или супруг», - Керту-Лийс из реалити-шоу Naabrist Parem («Лучшие соседи») откровенно рассказывает, сколько денег она зарабатывает за год как татуировщица.

Участники реалити-шоу «Лучшие соседи» Керту-Лийс и Мадис запомнились как молодые влюбленные, которые поженились во время показа шоу. В прошлом году Керту исполнила свою вторую давнюю мечту и открыла собственный тату-салон Handpoke Tallinn.

Керту-Лийс мечтала иметь возможность заниматься любимым делом где-то в красивом месте, например, у моря вблизи Палдиски. Тогда посетители салона смогут наслаждаться прекрасным видом во время процедуры. Это также стало причиной того, что молодые люди подали заявку на участие в реалити-шоу.

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