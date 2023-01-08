ВЫ БУДЕТЕ ШОКИРОВАНЫ ⟩ Известная эстонская татуировщица рассказывает, сколько зарабатывает в месяц

«По какой-то причине мы не говорим о деньгах. Даже внутри одной компании или семьи не часто известно, сколько зарабатывает партнер или супруг», - Керту-Лийс из реалити-шоу Naabrist Parem («Лучшие соседи») откровенно рассказывает, сколько денег она зарабатывает за год как татуировщица.