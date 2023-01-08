«По какой-то причине мы не говорим о деньгах. Даже внутри одной компании или семьи не часто известно, сколько зарабатывает партнер или супруг», - Керту-Лийс из реалити-шоу Naabrist Parem («Лучшие соседи») откровенно рассказывает, сколько денег она зарабатывает за год как татуировщица.
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ВЫ БУДЕТЕ ШОКИРОВАНЫ ⟩ Известная эстонская татуировщица рассказывает, сколько зарабатывает в месяц
Известная эстонская татуировщица рассказывает, сколько зарабатывает в месяц
Участники реалити-шоу «Лучшие соседи» Керту-Лийс и Мадис запомнились как молодые влюбленные, которые поженились во время показа шоу. В прошлом году Керту исполнила свою вторую давнюю мечту и открыла собственный тату-салон Handpoke Tallinn.
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