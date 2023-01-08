ПОМОЖЕМ НАЙТИ ВИНОВНИКА ⟩ Тартуский магазин, продающий корм для кошек, был взломан в субботу: только ли наличные украли?

«Мое утро началось со звонка, что в мой любимый Nurren проникли», - говорится на странице магазина в Facebook. По данным службы безопасности G4S, взлом магазина, расположенного на границе центра города и Карлова в Тарту, произошел в половине десятого утра.

«К сожалению, здесь нет камер, и если вы проходили мимо магазина между 9.00 и 9.30 и заметили что-то странное, пожалуйста, сообщите нам», - говорится в посте. Людей призывают поделиться этим сообщением, чтобы виновный мог быть найден.