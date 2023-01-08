Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, для кого Рождество 2023 станет началом новой жизни

Российский астролог Тамара Глоба опубликовала новый прогноз по знакам Зодиака.

По мнению Тамары Глобы, наступает период, когда можно исправить свои старые ошибки и начать жизнь с чистого листа. Но для этого нужно осознать все свои прошлые действия и наступившие последствия, и уже затем с чистым сердцем и ясным представлением идти вперед к новым целям.

При этом астролог выделила представителей четырех знаков Зодиака, для которых, по мнению Тамары Глобы, Рождество 2023 года станет началом новой жизни.

Благоприятный период Тамара Глоба прогнозирует Тельцам. 8 января представители этого знака Зодиака получат прекрасную новость, что порадует всю семью. Астролог призывает не опускать руки и надеяться на лучшее, и тогда ситуация завершится с максимальной пользой.

В это время Тельцов может ожидать серьезный разговор с любимым человеком. Специалист рекомендует подготовиться к нему, не уходить в нападение или оборону, а просто услышать свою вторую половинку.

Возможность кардинально изменить устоявшуюся жизнь выпадет на Рождество 2023 года Близнецам. У представителей этого знака Зодиака ожидается невероятное, выходящее из ряда вон событие.

Тамара Глоба рекомендует проявить сдержанность и не спугнуть удачу. Представителям этого знака Зодиака не рекомендуется быть слишком требовательными. Близнецам следует больше наблюдать, нежели активно действовать, и тогда все станет понятно, а ситуация войдет в свое русло.

Хороший период астролог прогнозирует для Львов.

Энергетика января будет напитывать представителей этого знака Зодиака позитивным настроением. Львов будут переполнять романтические чувства, и ничто не сможет испортить настроение.

Рекомендуется следить за речью, чтобы случайно и без какого-либо умысла не обидеть близкого человека саркастическим замечанием.

Благоприятное время наступает для Весов.