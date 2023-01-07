ВИДЕО ⟩ «Почему такой дорогой билет?»: пустые карусели на рождественском рынке Таллинна вызвали вопросы

На рождественском базаре в Таллинне три карусели работают вхолостую. Редко на одной из них катается ребенок, в основном карусели работают, а на них никого нет. Билет на карусель стоит 5 евро, а поездка длится всего около двух минут. Очевидно, что если бы билет стоил 2 евро, было бы больше желающих, и они могли бы в конечном итоге заработать больше.