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ВИДЕО ⟩ «Почему такой дорогой билет?»: пустые карусели на рождественском рынке Таллинна вызвали вопросы

Анналийза Кёсс Александра Юрман
«Почему такой дорогой билет?»: пустые карусели на рождественском рынке Таллинна вызвали вопросы
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Фото: Erakogu

Таллиннский рождественский рынок закроется завтра, 8 января. Внимательный посетитель рождественского рынка задался вопросом, почему карусели стоят пустыми. По словам организатора, в будние дни посетителей всегда меньше, чем в выходные. 

На рождественском базаре в Таллинне три карусели работают вхолостую. Редко на одной из них катается ребенок, в основном карусели работают, а на них никого нет. Билет на карусель стоит 5 евро, а поездка длится всего около двух минут. Очевидно, что если бы билет стоил 2 евро, было бы больше желающих, и они могли бы в конечном итоге заработать больше.

Karusselli piletihind Tallinna jõuluturul.
Karusselli piletihind Tallinna jõuluturul. Фото: Erakogu
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