Таллиннский рождественский рынок закроется завтра, 8 января. Внимательный посетитель рождественского рынка задался вопросом, почему карусели стоят пустыми. По словам организатора, в будние дни посетителей всегда меньше, чем в выходные.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ «Почему такой дорогой билет?»: пустые карусели на рождественском рынке Таллинна вызвали вопросы
«Почему такой дорогой билет?»: пустые карусели на рождественском рынке Таллинна вызвали вопросы
На рождественском базаре в Таллинне три карусели работают вхолостую. Редко на одной из них катается ребенок, в основном карусели работают, а на них никого нет. Билет на карусель стоит 5 евро, а поездка длится всего около двух минут. Очевидно, что если бы билет стоил 2 евро, было бы больше желающих, и они могли бы в конечном итоге заработать больше.