Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздник

8 января церковь почитает большой праздник - Собор Пресвятой Богородицы. Именно с этого дня девочки начинали гадать до самого Крещения 19 января.

Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай. В наши дни многие девушки также с удовольствием гадают на суженого.

Обязательно нужно было поднять маленького ребенка над головой. Верили, что здоровье и красота будут всю жизнь.

В этот день продолжали колядовать. Можно ездить в гости в рождественские праздники. Обязательно, во время Святок, нужно помогать людям. Верили, что добро вернется в 10-кратном размере.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя 8 января покупать и плести из веревок. Нельзя 8 января пить кисель.

Нельзя 8 января выносить из дома разбитую посуду или другой ненужный хлам. Можно несчастье привлечь.

Нельзя 8 января отказывать беременным.

Нельзя 8 января стирать, шить, убирать и подметать. Можно всю удачу потерять.

Нельзя 8 января совершать финансовые сделки. Покупать и продавать, одалживать деньги и забирать долг.

Нельзя 8 января считать деньги в доме. Можно привлечь убытки.

Приметы на 8 января