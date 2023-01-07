Певица Лийс Лемсалу совершила небольшое путешествие на другую сторону Балтийского залива и явно в восторге: сегодня она поделилась прекрасными снимками снежной погоды и мест, которые она посетила, и сказала, что ей очень понравилось проведенное там время.
ФОТО ⟩ Популярная эстонская певица показала, как можно насладиться прелестями соседней страны всего за 24 часа
Популярная эстонская певица показала, как можно насладиться прелестями соседней страны всего за 24 часа
Лийс Лемсалу поделилась в Instagram серией фотографий из своей поездки в Финляндию.
Певица, посетившая Лангвик, наслаждалась хрустящим снегом, прекрасными видами и вкусной едой в ресторане. Вместе с группой они посетили местный музей, как это всегда делают музыканты, и дали развлекательный концерт в Финляндии.
Посмотрите на фотографии, чтобы увидеть, какие красивые кадры певица запечатлела на камеру!
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