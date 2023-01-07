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ФОТО ⟩ Популярная эстонская певица показала, как можно насладиться прелестями соседней страны всего за 24 часа

Elu24
Популярная эстонская певица показала, как можно насладиться прелестями соседней страны всего за 24 часа
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Фото: Demi Kruusmann

Певица Лийс Лемсалу совершила небольшое путешествие на другую сторону Балтийского залива и явно в восторге: сегодня она поделилась прекрасными снимками снежной погоды и мест, которые она посетила, и сказала, что ей очень понравилось проведенное там время.

Лийс Лемсалу поделилась в Instagram серией фотографий из своей поездки в Финляндию. 

Певица, посетившая Лангвик, наслаждалась хрустящим снегом, прекрасными видами и вкусной едой в ресторане. Вместе с группой они посетили местный музей, как это всегда делают музыканты, и дали развлекательный концерт в Финляндии.

Посмотрите на фотографии, чтобы увидеть, какие красивые кадры певица запечатлела на камеру!

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