ФОТО ⟩ Популярная эстонская певица показала, как можно насладиться прелестями соседней страны всего за 24 часа

Певица Лийс Лемсалу совершила небольшое путешествие на другую сторону Балтийского залива и явно в восторге: сегодня она поделилась прекрасными снимками снежной погоды и мест, которые она посетила, и сказала, что ей очень понравилось проведенное там время.