Американский кинопродюсер Барбара Брокколи назвала идеального кандидата на роль Джеймса Бонда. По мнению хозяйки франшизы, заменить Дэниэла Крэйга в новых сериях «бондианы» должен молодой британский актер Люсьен Лависконт. Об этом пишет издание Daily Mail.
Кто станет новым Джеймсом Бондом: назван актер, который заменит Дэниэла Крэйга
Кто станет новым Джеймсом Бондом: назван актер, который заменит Дэниэла Крэйга
В сети появились новые кадры, на которых показали нового исполнителя роли Джеймса Бонда (агент 007), который пришел на смену ушедшему из жизни Бонду Дэниела Крейга (Daniel Craig).
Актер Дэниел Крейг в последний раз появлялся в роли Джеймса Бонда в фильме 2021 года, во время событий которого главный герой ушел из жизни ради семьи. После этой ленты зрителей ожидает новый Джеймс Бонд, которого сыграет новый актер. При этом в сети уже появились первые кадры, на которых продемонстрировали нового агента 007, и которым оказался актер Аарон Тейлор-Джонсон (Aaron Taylor-Johnson), известный зрителям по фильмам: «Годзилла», «Мстители: Эра Альтрона», «Довод», «Пипец» и «Пипец 2». На представленном кадре актер позирует сидя на стуле на фоне цифр 007.
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