Кто станет новым Джеймсом Бондом: назван актер, который заменит Дэниэла Крэйга

Актер Дэниел Крейг в последний раз появлялся в роли Джеймса Бонда в фильме 2021 года, во время событий которого главный герой ушел из жизни ради семьи. После этой ленты зрителей ожидает новый Джеймс Бонд, которого сыграет новый актер. При этом в сети уже появились первые кадры, на которых продемонстрировали нового агента 007, и которым оказался актер Аарон Тейлор-Джонсон (Aaron Taylor-Johnson), известный зрителям по фильмам: «Годзилла», «Мстители: Эра Альтрона», «Довод», «Пипец» и «Пипец 2». На представленном кадре актер позирует сидя на стуле на фоне цифр 007.