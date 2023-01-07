Солист Little Big оскандалился катанием на кресте в Рождество

В сеть просочилось видео, где он использует самодельный крест из досок вместо скейтборда. В комментариях под видео в его Instagram большое количество пользователей написали, что подобный эпатаж уже через чур и отписались от Прусикина: «Отписываю», «Ну, это перебор», «Отписка! Ничего святого не осталось» и все в подобном духе.