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Солист Little Big оскандалился катанием на кресте в Рождество

Limon.ee
Солист Little Big оскандалился катанием на кресте в Рождество
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Илья Прусикин.
Илья Прусикин. Фото: Mikhail Tereshchenko

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин ошарашил катанием на кресте в светлый праздник Рождества, пишет Униан.

В сеть просочилось видео, где он использует самодельный крест из досок вместо скейтборда. В комментариях под видео в его Instagram большое количество пользователей написали, что подобный эпатаж уже через чур и отписались от Прусикина: «Отписываю», «Ну, это перебор», «Отписка! Ничего святого не осталось» и все в подобном духе.

Сам он пока никак не отреагировал на этот инцидент.

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