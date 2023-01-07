УЖЕ ЗАВТРА ⟩ Бесплатно: Рождественская ёлка в Центре русской культуры 8 января

Двери ЦРК открыты с 14:00. По доброй традиции перед Рождественским праздником или после него, каждый ребёнок сможет выбрать себе книгу. Сбор книг проходил во всех православных храмах, а сейчас до 8 января можно приносить детские книги в хорошем состоянии на любом языке прямо в Центр Русской культуры.