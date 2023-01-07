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УЖЕ ЗАВТРА ⟩ Бесплатно: Рождественская ёлка в Центре русской культуры 8 января

Limon.ee
Бесплатно: Рождественская ёлка в Центре русской культуры 8 января
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Рождественская елка.
Рождественская елка. Фото: Организаторы

В большом зале Центра Русской культуры зрителей ждет премьера детской оперы композитора Владимира Игнатова «Снежная королева».

Все знают историю Кая и Герды. 8 января зрителей ждет полная версия сказочной Рождественской истории в изложении эстонской поэтессы Елены Лариной.

Дети вместе со взрослыми солистами расскажут сказку языком музыки. Режиссёр Ирина Томингас вместе с воспитанниками театральной студии «Солярис» поможет сделать представление запоминающимся и ярким!

Праздник продолжится в фойе, где детей встретит Дедушка Мороз, чтобы спеть любимые песни, поводить хоровод и выслушать под ёлкой любимые стихотворения.

Двери ЦРК открыты с 14:00. По доброй традиции перед Рождественским праздником или после него, каждый ребёнок сможет выбрать себе книгу. Сбор книг проходил во всех православных храмах, а сейчас до 8 января можно приносить детские книги в хорошем состоянии на любом языке прямо в Центр Русской культуры.

В 14:30 в фойе первого этажа рождественские колядки исполнит хор храма Рождества Пресвятой Богородицы по руководством регента Сергея Миронова.

Мероприятие рассчитано на семейное посещение.

Вход бесплатный и не требует регистрации.

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