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СМОТРИ ПРОГРАММУ ⟩ Еще успеете: таллинская рождественская ярмарка работает последние дни

Limon.ee
Еще успеете: таллинская рождественская ярмарка работает последние дни
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Рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка Фото: Christmasmarket.ee

Все имеет свойство заканчиваться, вот и праздничный рынок рождественского Таллинна подходит к концу. Ярмарка на Ратушной площади работает последние выходные и уже будет ждать гостей в следующем году. 

Рождественская ярмарка работает последние два дня – 7 и 8 января.

Смотри программу этих выходных:

07 ЯНВАРЯ

  • 12:00 «Tandsotahvaja` ni laululaaditaja» – музыкальная пьеса театра Веерны Воркатс на языке сету
  • 13:00 Народный женский танцевальный коллектив Сету «Полода пийгад» вместе с народным смешанным танцевальным коллективом «Хыбехалль»
  • 14:00 Сетуские Святки в Таллинне с клубом культуры SETOLOOD
  • 15:00 Смешанный коллектив «Хельгерид» из Пыльвамаа
  • 16:00 Народное танцевальное общество «Кирмас» из Пярнумаа
  • 18:00 Смешанный коллектив «Лаагри леэгид»
  • 19:00 Празднование православного Рождества

  • Работа ярмарки.

    Christmasmarket.ee

8 ЯНВАРЯ

  • 12:00 Народный танцевальный ансамбль «Лепалинд»
  • 14:00 Народные танцевальные коллективы «Хаспель» и «Турба Тантсуписик»
  • 15:00 Пехотный оркестр США
  • 16:00 Смешанный коллектив «Йоонду»
  • 17:00 Танцевальный ансамбль «Савиялакесед»
  • 19:00 Танцевальный ансамбль «Савиялакесед»
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