Все имеет свойство заканчиваться, вот и праздничный рынок рождественского Таллинна подходит к концу. Ярмарка на Ратушной площади работает последние выходные и уже будет ждать гостей в следующем году.
СМОТРИ ПРОГРАММУ ⟩ Еще успеете: таллинская рождественская ярмарка работает последние дни
Еще успеете: таллинская рождественская ярмарка работает последние дни
Рождественская ярмарка работает последние два дня – 7 и 8 января.
Смотри программу этих выходных:
07 ЯНВАРЯ
- 12:00 «Tandsotahvaja` ni laululaaditaja» – музыкальная пьеса театра Веерны Воркатс на языке сету
- 13:00 Народный женский танцевальный коллектив Сету «Полода пийгад» вместе с народным смешанным танцевальным коллективом «Хыбехалль»
- 14:00 Сетуские Святки в Таллинне с клубом культуры SETOLOOD
- 15:00 Смешанный коллектив «Хельгерид» из Пыльвамаа
- 16:00 Народное танцевальное общество «Кирмас» из Пярнумаа
- 18:00 Смешанный коллектив «Лаагри леэгид»
- 19:00 Празднование православного Рождества
Работа ярмарки.
Christmasmarket.ee
8 ЯНВАРЯ
- 12:00 Народный танцевальный ансамбль «Лепалинд»
- 14:00 Народные танцевальные коллективы «Хаспель» и «Турба Тантсуписик»
- 15:00 Пехотный оркестр США
- 16:00 Смешанный коллектив «Йоонду»
- 17:00 Танцевальный ансамбль «Савиялакесед»
- 19:00 Танцевальный ансамбль «Савиялакесед»
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