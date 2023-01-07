4 января вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн отпраздновал 60-летие. По этому случаю в немецком городе Росток музыканту был сооружён небольшой памятник. Но меньше, чем за сутки, памятник был украден.
Линдеманн на вынос: в Германии менее чем за сутки украли статую, посвященную солисту Rammstein
Линдеманн на вынос: в Германии менее чем за сутки украли статую, посвященную солисту Rammstein
Памятник был поставлен в Ростоке возле дома, пишет Informator.ua, где, по словам скульптора Рокси, создавшего статую, жил Линдеманн, когда он ещё был ребёнком. 4 января в 10 часов утра полиция сообщила, что статуя исчезла. Пока правоохранители занимаются поиском свидетелей кражи.
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