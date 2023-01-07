Линдеманн на вынос: в Германии менее чем за сутки украли статую, посвященную солисту Rammstein

Памятник был поставлен в Ростоке возле дома, пишет Informator.ua, где, по словам скульптора Рокси, создавшего статую, жил Линдеманн, когда он ещё был ребёнком. 4 января в 10 часов утра полиция сообщила, что статуя исчезла. Пока правоохранители занимаются поиском свидетелей кражи.