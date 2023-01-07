Ирина Шейк отпраздновала день рождения. Топ-модели исполнилось 37 лет.
«Люблю вас всех!»: полуголая Ирина Шейк в день 37-летия снялась с шарами на полу
«Люблю вас всех!»: полуголая Ирина Шейк в день 37-летия снялась с шарами на полу
Супермодель с личным праздником устроила дерзкий фотосет. Ирина предстала в черном корсете и колготках в тон, а в руках муза Рикардо Тиши держала связку воздушных шаров «металлического» зеленого оттенка.
Шейк оставила распущенными свои темные локоны. Съемка получилась очень атмосферной: модель позировала, лежа на полу. На одном из кадров она повернулась спиной к объективу: в центре фото оказались ягодицы именинницы.
Поклонники не упустили случая поздравить модель с днем рождения. «Красавица, ты лучшая!», «Смело и дерзко, в твоем стиле, королева», «Будь счастлива, ты точно этого достойна», «И правильно, отдыхай, живи, успеешь всем ответить!» — пишут блогеры.
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