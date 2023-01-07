Камера Elu24 запечатлела Лауру Пылдвере, прилетевшую домой из Лондона в пятницу вечером, в аэропорту с ее бывшим возлюбленным Магнусом Мююрсепа.
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ПАПАРАЦЦИ ⟩ Куда делся Beebilõust? Лаура Пылдвере вернулась из Лондона домой с бывшим возлюбленным
Куда делся Beebilõust? Лаура Пылдвере вернулась из Лондона домой с бывшим возлюбленным
Вечером 6 января в Elu24 поступила информация о том, что певица Лаура Пылдвере (34) отправилась из Лондон в Таллинн со своим бывшим возлюбленным Магнусом Мююрсепа. «Только что вылетели из Лондона, вернется в Таллинн вечерним рейсом», – говорилось в письме.
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