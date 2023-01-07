ПАПАРАЦЦИ ⟩ Куда делся Beebilõust? Лаура Пылдвере вернулась из Лондона домой с бывшим возлюбленным

Вечером 6 января в Elu24 поступила информация о том, что певица Лаура Пылдвере (34) отправилась из Лондон в Таллинн со своим бывшим возлюбленным Магнусом Мююрсепа. «Только что вылетели из Лондона, вернется в Таллинн вечерним рейсом», – говорилось в письме.

Певица поделилась снимком из путешествия на своем аккаунте в Instagram, отметив, что Лондон полон вариаций зеленого цвета. «Зеленый цвет пробуждает в нас сильные положительные эмоции и дает нам ощущение роста и развития, – подписала она фотографию в Instagram. Я готова учиться, развиваться, расти в выражении своих эмоций», – добавила она.