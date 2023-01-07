Магнитные бури в январе 2023: как подготовиться к солнечной атаке

Первый месяц 2023 года не пройдет без магнитных бурь. Несмотря на зиму Солнце продолжает активничать и посылать к Земле свою энергию, которая оказывает непосредственное влияние на здоровье людей. Магнитные бури в январе 2023 года будут длительными, но их не будет много.

Магнитная буря: что это такое

Магнитной, или геомагнитной бурей, специалисты называют возмущение геомагнитного поля Земли, которое происходит с разной интенсивностью и длительностью. Возмущения вызываются потоками частиц, которые выбрасывает в космос Солнце. Они достигают Земли и вызывают это возмущение. Это явление происходит периодически, достигая поверхности Земли оно влияет не только на здоровье людей, но и на состояние техники.

Магнитные бури в январе 2023: календарь и длительность

В январе 2023 года магнитные бури ожидаются слабой и средней мощности. Геомагнитная активность не будет сильной, а значит большинство жителей планеты не почувствуют изменений. Однако не стоит расслабляться, так как каждый человек по-своему ощущает изменения в атмосфере, геомагнитное возмущение. Поэтому нельзя пренебрегать профилактикой хронических заболеваний.