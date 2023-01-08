Почему нельзя спать в носках даже в лютую холодрыгу: врачи назвали несколько последствий

С давних времен наши предки верили, что сон в носках может навлечь небывалую беду на человека. Кое-кто и сейчас придерживается этой старой приметы. Те, кто не верит в народные поверья, также воздерживаются от сна в носках. Дело в том, что носки на наших ногах во время сна могут привести к появлению различных проблем со здоровьем. Этого мнения также придерживается некоторые врачи. Главред собрал информацию, почему категорически нельзя спать в носках.

Сон в носках: старая народная примета

Согласно суеверию, во время сна наш организм избавляется от всего негатива, который был накоплен в течение дня. Именно через наши пятки выходит все плохое и ненужное. Если мы надеваем носки, то вся негативная информация остается в нашем теле, отравляя его. Это приводит к тому, что в течение следующего дня мы можем быть раздражительными, усталыми и безынициативными. Кроме того, мы можем срываться на родных и знакомых, говоря им обидные вещи. Если вы заметили это за собой, то попробуйте спать ночью без носков. Возможно, проблема именно в этом.

Почему врачи не рекомендуют спать в носках