Аккаунт Анастасии пестрит яркими фотографиями белоснежных пляжей, шпагатами у пальмы и красочными закатами. А это значит, что Волочкова снова улетела на Мальдивы. Правда, похоже, уже без жениха.
«Вилла за 4000 долларов в день – могу себе позволить»: Волочкову прорвало от «людской зависти»
46-летняя артистка наслаждается первыми днями пребывания на тропическом острове. Правда, в ответ получает от хейтеров обидные высказывания и глумление. Анастасия устала терпеть эти нападки и посвятила недоброжелателям целый пост в Instagram. В нем она традиционно обвинила всех недовольных в зависти, а заодно похвасталась своими финансовыми возможностями.
«Я просто отдыхаю – меня вовсе не беспокоит эта зависть, так что живу на позитиве. Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. Вилла стоит четыре тысячи долларов в сутки. Те, кто не может себе это позволить, будут злопыхательствовать. А мне и моему человеку доступна такая радость», – написала Волочкова.
«Удивительно, что когда человек, заслуживший отдых, находится в райском месте, зависть других начинает их переполнять. Полистайте красивые фото, золотые мои. Я могу себе позволить провести 18 дней в высокий сезон на Мальдивах, каждый год на дорогих островах. И на разных причем. И что? Многих так не будоражили мои благотворительные спектакли. А вот мой отдых роскошный и очень дорогостоящий не дает покоя. Я ничего не могу с этим поделать, и не хочу», – продолжила балерина