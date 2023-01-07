«Вилла за 4000 долларов в день – могу себе позволить»: Волочкову прорвало от «людской зависти»

«Удивительно, что когда человек, заслуживший отдых, находится в райском месте, зависть других начинает их переполнять. Полистайте красивые фото, золотые мои. Я могу себе позволить провести 18 дней в высокий сезон на Мальдивах, каждый год на дорогих островах. И на разных причем. И что? Многих так не будоражили мои благотворительные спектакли. А вот мой отдых роскошный и очень дорогостоящий не дает покоя. Я ничего не могу с этим поделать, и не хочу», – продолжила балерина