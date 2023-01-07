Netflix в социальных сетях объявил, что сериал «Уэнсдей» был продлен на второй сезон.
Теперь официально! Netflix объявил о продлении сериала «Уэнсдей» на второй сезон
Теперь официально! Netflix объявил о продлении сериала «Уэнсдей» на второй сезон
Это было ожидаемо, учитывая, что сериал стал третьим шоу, преодолевшим отметку в миллиард часов в истории онлайн-кинотеатра. А если учитывать просмотры танца в тиктоке, то отметка может перешагнуть все два миллиарда.
Первый сезон доступен на Netflix.
Никаких конкретных сроков по выпуску второго сезона пока неизвестно. Вероятно, ждать раньше 2024 года его не стоит.
Компания выпустила анонсирующий ролик, в котором был использован тот самый ремикс песни Леди Гаги «Bloody Mary».