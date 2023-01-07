Какие 2 вещи нельзя нарушать на Рождество 2023, чтобы беду не привлечь: приметы на 7 января
Какие 2 вещи нельзя нарушать на Рождество 2023, чтобы беду не привлечь: приметы на 7 января
7 января отмечается большой праздник - Рождество Христово. В этот день хозяйки накрывали богатый стол и приглашали в гости родных и близких.
Верили, чем вкуснее и богаче будет кутья и сочиво 7 января, тем удачливее сложится новый год. Мед в кутье символизировал сладкую жизнь, а семена мака — деньги.
Раньше на праздник подавали поросят и уток. Такое дорогое блюдо было своеобразной жертвой в пользу родившегося младенца Иисуса.
Главной приметой на Рождество считали, чем богаче стол, тем успешнее и благополучнее будет жизнь семьи в новом году.
Что нельзя делать 7 января
- Нельзя 7 января есть до первой звезды на вечернем небе.
- Нельзя 7 января незамужним девушкам гадать.
- Нельзя надевать старые вещи черного цвета, иначе большая вероятность жить бедно.
- Нельзя убираться в доме 7 января.
- Нельзя закрывать двери дома перед людьми 7 января. Наши предки верили в то, что если не впустить в дом нуждающегося, то весь год будет неудачным.
Приметы на 7 января
- Если легкий, солнечный морозный день, то к обильному летнему урожаю и хорошей погоде.
- Если метели, то будет много меда.
- Если снег кружит, то молока будет много.