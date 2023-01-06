Накануне православного Рождества в Ласнамяэ спокойно и мирно. После окончания рабочего дня сотни верующих прибывают в храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Люди бегут на службу, некоторые немного опаздывают, но каждый человек в этот вечер излучает добро.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Вечер накануне Рождества в православном храме в Ласнамяэ: что происходит внутри и о чем молят Бога прихожане?
Пятница, вечер, в Таллинне на улице морозно, столбики термометров опустились до отметки -10 градусов. На календаре 6 января, важный для православных день. Последний день перед Рождеством называется навечерие Рождества Христова. Мы привыкли к более обиходному названию - Сочельник. Это канун Рождества и последний день Рождественского поста. В это время проходят главные приготовления к празднику, а сам день верующие проводят в молитвах, благодарности, смирении и предвкушении светлого праздника.
В церковной традиции суточный богослужебный круг начинается вечером, 6 января, с вечерней службы, куда мы и отправились вместе с оператором, мы выбрали именно ласнамяэский храм.
Еще важно помнить, что в преддверии Рождества у православных принято надевать новую одежду и просить прощения у людей, которых обидели. Также нужно и самому простить всех своих недругов.
На подходе к храму прихожан встречает оптимистичная и полная сил женщина, которая говорит, что зовут ее Маша. Она желает всем светлого Рождества и просит милостыню. По словам Маши, люди очень доброжелательные, каждые пять минут кто-то ей помогает, кладя деньги в пластиковый стаканчик.
«Да, очень быстро помогают, с интервалом в пять минут приходят пожертвования. Я праздную Рождество, но не делаю застолья, так как у меня нет семьи. Я нуждаюсь в понимании, любви и большей вере в Бога», - говорит Маша.
Сергей считает, что в нашем мире не хватает доброты и такого же отношения друг к другу.
«Самое главное в Рождество - чтобы все мои родные и близкие были здоровы и счастливы, и чтобы мир был у нас - и в Эстонии, и на земле», - мечтает Татьяна.
«Это был первый год, когда Новый год для меня вообще ничего не значил, я ждала Рождества. Мы будем встречать его с детьми, которые вернулись сюда из другой страны. Хотелось бы за семейным столом собиралась вся семья именно на Рождество», - говорит Ариадна.
Андрей собирается с семьей за праздничным столом на Рождество. Также он считает, что это большой праздник для всех верующих. «Стараюсь посещать церковь хотя бы пару раз в месяц. Хотелось бы чаще», - говорит Андрей.
Смотрите видео и галерею! Светлого Рождества!