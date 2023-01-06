ФОТО, ВИДЕО ⟩ Вечер накануне Рождества в православном храме в Ласнамяэ: что происходит внутри и о чем молят Бога прихожане?

Пятница, вечер, в Таллинне на улице морозно, столбики термометров опустились до отметки -10 градусов. На календаре 6 января, важный для православных день. Последний день перед Рождеством называется навечерие Рождества Христова. Мы привыкли к более обиходному названию - Сочельник. Это канун Рождества и последний день Рождественского поста. В это время проходят главные приготовления к празднику, а сам день верующие проводят в молитвах, благодарности, смирении и предвкушении светлого праздника.

В церковной традиции суточный богослужебный круг начинается вечером, 6 января, с вечерней службы, куда мы и отправились вместе с оператором, мы выбрали именно ласнамяэский храм.

Еще важно помнить, что в преддверии Рождества у православных принято надевать новую одежду и просить прощения у людей, которых обидели. Также нужно и самому простить всех своих недругов.

На подходе к храму прихожан встречает оптимистичная и полная сил женщина, которая говорит, что зовут ее Маша. Она желает всем светлого Рождества и просит милостыню. По словам Маши, люди очень доброжелательные, каждые пять минут кто-то ей помогает, кладя деньги в пластиковый стаканчик.

«Да, очень быстро помогают, с интервалом в пять минут приходят пожертвования. Я праздную Рождество, но не делаю застолья, так как у меня нет семьи. Я нуждаюсь в понимании, любви и большей вере в Бога», - говорит Маша.