КАК В КИНО ⟩ Необычная находка на пляже в Хаабнеэме привела в восторг жителя Виймси

4 января этого года Кристьян, гулявший по пляжу в Хаабнеэме, заметил среди камней пластиковую бутылку. «На пляже вы видите всевозможные вещи, выброшенные морем на берег. Часто встречаются бутылки и упаковки. Однако в данном случае я заметил, что внутри бутылки что-то есть, и сразу подумал, что это, вероятно, пробка от бутылки», - говорит он.