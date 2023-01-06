КАК В КИНО ⟩ Необычная находка на пляже в Хаабнеэме привела в восторг жителя Виймси

Начало года для Кристьяна из Хаабнеэме началось с приятного сюрприза: 4 января, прогуливаясь у моря, он нашел бутылку с поздравлением из Финляндии, пишет Elu24.
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4 января этого года Кристьян, гулявший по пляжу в Хаабнеэме, заметил среди камней пластиковую бутылку. «На пляже вы видите всевозможные вещи, выброшенные морем на берег. Часто встречаются бутылки и упаковки. Однако в данном случае я заметил, что внутри бутылки что-то есть, и сразу подумал, что это, вероятно, пробка от бутылки», - говорит он.