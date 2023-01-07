ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ Эмили Ратаковски показала крупным планом сочные ягодицы в крошечном бикини
Эмили Ратаковски показала крупным планом сочные ягодицы в крошечном бикини
Модель Эмили Ратаковски славится не только великолепнейшей фигурой, но и отсутствием комплексов.
Но в этот раз красотка не стала эпатировать публику, демонстрируя откровенные наряды, а показала фигуру в соблазнительных бикини. Снимки опубликованы в Сети на странице ее собственного бренда белья Inamorata. Самые чувственные кадры получились у Эмили, когда она позировала в бикини с леопардовым принтом.
Центр кадра занимали ягодицы модели, снятые крупным паном. Стринги на них были столь незначительными, что зритель не сразу мог их заметить, пораженный формами Ратаковски. Также звезда продемонстрировала бюст в эффектном алом лифе.
Пользователи могли не только полюбоваться формами Эмили, но и оценить ее прокаченный пресс. Подписчики оценили внешность Ратаковски восторженными комментариями.