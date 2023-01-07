Хорошая новость: собираясь на свидание, совсем не обязательно бежать за обновками. Плохая новость: стоит отложить трендовые миди, оверсайз и грубые ботинки, пишет wday.ru.
Пять вещей, которые уже не в моде, но очень нравятся мужчинам: а вы такое носите?
Как известно, женщины одеваются для себя / для других женщин / для мужчин. Среднестатистический мужчина не слишком разбирается в моде. Но среднестатистическая девушка очень хочет нравиться противоположному полу. Существует масса книг и пособий в стиле «как одеваться для мужчин».
Например, еще 1988 году психолог Маргарет Кент в своей книге «Как выйти замуж» предупреждала: «Носите одежду по фигуре. Избегайте…пышных рукавов, которые делают плечи громадными. Избегайте рюшей, складок или сборок». Думаете, за 30 лет вкусы мужчин изменились? Иногда кажется, что Маргарет Кент должна была написать в предисловии к своей книге: «Обязательно прочесть в 2022 году».
Сколько бы дизайнеры и стилисты ни твердили, что открытый сексуальный посыл не в моде, все же существует некий дресс-код охотниц за мужским вниманием. Говоря словами Маргарет Кент, «вашей целью, если вы одеваетесь для мужчины, должен быть «зовущий» стиль».
Итак, что же нравится мужчинам? Проверим актуальность советов Маргарет Кент.
Узкие джинсы
Надели широкие брюки в клетку? Не ищите одобрение в глазах мужчин. «Положительную реакцию скорее вызовут джинсы, потому что они удобны и обтягивают фигуру, создают впечатление небрежности и комфорта», - считает Маргарет Кент.
Правда в том, что мужчины любят глазами. И вкусы сильной половины более консервативны. Вот, например, понравилась ему в пубертатный период девушка из соседнего подъезда в узких потертых джинсах.
Уж и девушка эта давно «счастливая жена и мать троих ангелочков» и в джинсы уже не помещается. А мужчина все реагирует на узкие джинсы, как в 15 лет. Возможно, это одна из причин, что мода периодически возвращается?
Блузы облегающего силуэта
Вы верите, что между одеждой и телом должен быть «воздух»? Покажите модель 10-летней давности мужчине. Да-да, ту самую, «облегающую», и он ее одобрит.
«Носите блузку типа рубашки или иного фасона с пуговицами спереди. Такие блузы показывают доступность вашей груди, даже если ничего не открывают», - учит Кент.
Мини-юбки
Воздушные юбки и платья длиной макси и миди прекрасны. Они дают массу возможностей скрыть недостатки фигуры. Но и тут мода идет вразрез с мужскими предпочтениями.
«Юбки должны быть короткими, но в допустимых пределах… Если вы достаточно стройны, можно носить юбку, сильно обтягивающую вашу соблазнительную фигуру» - такой совет дает Маргарет Кент.
Шорты
Сегодня шорты переживают новую волну популярности. Но если стилисты советуют выбирать удлиненные широкие модели со складками на поясе, то Маргарет Кент категорически их отвергает.
«Мужчинам нравятся шорты на женщинах. Короткие шорты особенно привлекательны. Избегайте складок, даже если они в моде, так как складки искажают вашу фигуру», - советует психолог.
Туфли без ремешков и завязок
«Надевайте туфли, которые легко соскальзывают, а не с завязками на лодыжках», - дает совет Маргарет Кент. Странно, ведь нам кажется, что ремешки на щиколотках - это так сексуально, а сандалии «гладиаторов» и грубые ботинки на пике моды. Вот и пойми этих мужчин!
А еще оставляем дома обувь с острыми и квадратными носами и «фантазийными» каблуками. Мужчинам нравятся классические модели с «аккуратным» носиком и устойчивым каблуком. А то мало ли куда заведут «фантазии».
Одеваться модно или привлекательно для противоположного пола? Эту головоломку каждая девушка решает для себя сама.