ФОТО ⟩ 74-летняя мать Илона Маска показала, как выглядит без макияжа

Мэй Маск позирует в кадре в пижаме без макияжа вместе со своим питомцем. Она отметила, что фото было сделано во время просмотра телевизора.

Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted. В настоящее время Маск работает диетологом и читает лекции о здоровом питании.