Ждут неприятности: Павел Глоба предрек крайне неудачный 2023 год двум знакам Зодиака

Представителям земного знака придется очень нелегко в 2023 году. Черный Водяной Кролик не любит Тельцов и покажет это с самого начала года. Не везти будет и в делах, и в личной жизни. Павел Глоба считает, что Кролик сменит гнев на милость, если Телец избавится от вредных привычек.