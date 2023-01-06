Черный Водяной Кролик не даст жизни в 2023 году двум знакам зодиака. Об этом сообщил астролог, писатель и публицист Павел Глоба в прогнозе на 2023 год. Представители двух зодиакальных созвездий могут лишиться всего, однако есть способ задобрить Кролика.
Ждут неприятности: Павел Глоба предрек крайне неудачный 2023 год двум знакам Зодиака
Ждут неприятности: Павел Глоба предрек крайне неудачный 2023 год двум знакам Зодиака
Телец
Представителям земного знака придется очень нелегко в 2023 году. Черный Водяной Кролик не любит Тельцов и покажет это с самого начала года. Не везти будет и в делах, и в личной жизни. Павел Глоба считает, что Кролик сменит гнев на милость, если Телец избавится от вредных привычек.
Весы
Представители воздушного знака менее неприятны Кролику, но подшутить над ними он не упустит возможности. Весы постоянно будут попадать в нелепые ситуации и выставлять себя в дурацком свете. Астролог с мировым именем считает, что Кролик смилостивится, если Весы перестанут быть серьезными и научатся смеяться над собой хотя бы изредка.
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