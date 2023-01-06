Бывшая звезда «Чудаков» Бэм Марджера очнулся в больнице через восемь дней, думая, что провел там всего пару часов, пишет Elu24.
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Звезда американского трэш-шоу «Чудаки», проживающий в Эстонии, рассказал, как чуть не умер
Звезда американского трэш-шоу «Чудаки», проживающий в Эстонии, рассказал, как чуть не умер
Бывший скейтбордист Бэм Марджера, живущий в Эстонии уже несколько лет, недавно разоткровенничался с порталом Page Six и рассказал, как болезнь подкосила его здоровье. В прошлом месяце Бэм Марджера «был фактически объявлен мертвым» после серии приступов, и его госпитализировали с пневмонией.