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Звезда американского трэш-шоу «Чудаки», проживающий в Эстонии, рассказал, как чуть не умер

Геттер Трумси
Звезда американского трэш-шоу «Чудаки», проживающий в Эстонии, рассказал, как чуть не умер
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Бывшая звезда «Чудаков» Бэм Марджера очнулся в больнице через восемь дней, думая, что провел там всего пару часов, пишет Elu24.

Бывший скейтбордист Бэм Марджера, живущий в Эстонии уже несколько лет, недавно разоткровенничался с порталом Page Six и рассказал, как болезнь подкосила его здоровье. В прошлом месяце Бэм Марджера «был фактически объявлен мертвым» после серии приступов, и его госпитализировали с пневмонией.

«Мое тело отключилось, и у меня было четыре припадка, - описывает Марджера свое состояние. - Все они длились около 10-20 минут. Во время четвертого я так сильно прикусил язык, что он чуть не отвалился».

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