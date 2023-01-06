LIMON LIVE ⟩ Алика Милова до того, как стать эстонской суперзвездой, одевалась в Humana: «Совсем не было денег!»

Победительница песенного конкурса Eesti otsib superstaari 2021, уроженка Нарвы Алика Милова в этом году участвует в конкурсе Eesti Laul. Напомним, что победитель этого престижного музыкального состязания представит Эстонию на «Евровидение» в Англии.

«Настроение хорошее, на новый год настроена серьезно», – рассказывает Алика о своем самочувствии после праздников. А потом скромно признается, что Новый год в этот раз у нее не задался. Дело в том, что 31 декабря Алика заболела ротавирусом.

«Если люди обычно набирают вес во время Нового года и праздников, то я как раз-таки скинула», – говорит Алика.

Алика Милова в студии Limon LIVE Фото: Taavi Sepp

Интересно, что на праздники певице до сих пор дарят игрушки: огромный набор Лего, который она уже принялась собирать, а еще, помимо духов и теплых носков, Алике подарили игрушечных попугаев.

«Да, мне очень нравятся игрушки. Кажется, что для них нужно будет в будущем доме сделать отдельную комнату», – смеется певица.

Сейчас Алика активно готовится к конкурсу Eesti Laul, полуфиналы которого пройдут в Таллинне уже на следующей неделе. «Последнюю неделю репетирую каждый день. По сути, я готова. В своем выступлении я уверена. Самое главное – выложиться на сто процентов, почувствовать эту энергию на себе, выплеснуть ее на всех вас», – говорит певица.

В рубрике «Или...или?» Алике Миловой пришлось выбирать между Таллинном и Нарвой.

Фото: Taavi Sepp