В первую пятницу нового года в гости к Limon LIVE пожаловала титулованная суперзвезда Эстонии Алика Милова.
LIMON LIVE ⟩ Алика Милова до того, как стать эстонской суперзвездой, одевалась в Humana: «Совсем не было денег!»
Победительница песенного конкурса Eesti otsib superstaari 2021, уроженка Нарвы Алика Милова в этом году участвует в конкурсе Eesti Laul. Напомним, что победитель этого престижного музыкального состязания представит Эстонию на «Евровидение» в Англии.
«Настроение хорошее, на новый год настроена серьезно», – рассказывает Алика о своем самочувствии после праздников. А потом скромно признается, что Новый год в этот раз у нее не задался. Дело в том, что 31 декабря Алика заболела ротавирусом.
«Если люди обычно набирают вес во время Нового года и праздников, то я как раз-таки скинула», – говорит Алика.
Интересно, что на праздники певице до сих пор дарят игрушки: огромный набор Лего, который она уже принялась собирать, а еще, помимо духов и теплых носков, Алике подарили игрушечных попугаев.
«Да, мне очень нравятся игрушки. Кажется, что для них нужно будет в будущем доме сделать отдельную комнату», – смеется певица.
Сейчас Алика активно готовится к конкурсу Eesti Laul, полуфиналы которого пройдут в Таллинне уже на следующей неделе. «Последнюю неделю репетирую каждый день. По сути, я готова. В своем выступлении я уверена. Самое главное – выложиться на сто процентов, почувствовать эту энергию на себе, выплеснуть ее на всех вас», – говорит певица.
В рубрике «Или...или?» Алике Миловой пришлось выбирать между Таллинном и Нарвой.
«Город сердца – это Нарва. А как город продвижения, какого-то актива, что мне тоже очень нравится, это Таллинн. Нельзя выбрать», – разводит руками Алика. Родилась она в Нарве, там же и училась. Увы, в последнее время в родной город удается приезжать не так часто, как хотелось бы.
«Пару недель назад пред Рождеством была в Нарве, – рассказывает Милова – Очень была рада туда приехать – прямо улыбка до ушей. Вышла на вокзал, пошла, папа меня встретил. Я Нарву очень люблю. С годами начала любить все больше и больше. Стараюсь приезжать, но на самом деле не очень часто это бывает. Потому что график очень насыщенный в Таллинне».
На вопрос ведущего шоу, не обижается ли Алика, если ее называют нарвской певицей, она ответила: «Для меня это, наоборот, комплимент. Знаю, что некоторые люди стесняются или как-то недоговаривают, откуда они родом. Особенно, если ты из Нарвы. При данных событиях, понятное дело, русскоговорящий город и все дела... Но меня это совершенно никак не касается. Для меня, наоборот, классно, что я родилась в другом городе».
Зашел разговор в Limon LIVE и о новом фильме про Уитни Хьюстон «Я хочу с кем-нибудь потанцевать». Оказалось, что Алика совсем недавно посмотрела его в кинотеатре. Певица даже призналась, что у нее с американской поп-звездой есть одна общая вредная привычка. Также Алика откровенно рассказала ведущим, что родители ее не захваливают, а напротив, могут сделать замечание. К такой критике Алика относится адекватно.
«Например, было пару замечаний по поводу стиля. Когда у меня вообще не было денег, я ходила в Humana покупать огромные штаны и огромные рубашки. Олд скул, хип-хоп... Это было бы в принципе стильно, но иногда действительно был перебор», – с улыбкой признается Милова.
В финале выпуска Алику, как и всех гостей развлекательного шоу Limon LIVE, попросили выполнить интересное задание.