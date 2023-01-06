Принц Гарри отморозил детородный орган в арктической экспедиции и подвергся обрезанию

Принц Гарри в книге воспоминаний рассказал о своих физических и моральных страданиях, связанных с последствиями благотворительной экспедиции. Когда старший брат Уильям собирался жениться, Гарри отправился в Арктику и провёл там почти две недели. Цель экспедиции была достигнута: собрали 2 миллиона фунтов. Однако во время этой «прогулки» принц Гарри отморозил щёки, уши и, что его больше всего беспокоило, половой орган. Принц Гарри написал, что Карл ІІІ, его отец, высказывал ему своё сочувствие, при этом его беспокоили уши и щёки, хотя сын больше страдал из-за пениса. Позже младшему сыну принцессы Дианы пришлось обращаться к врачам.