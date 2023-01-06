Книга мемуаров «Спейр» принца Гарри уже готова к выходу. В ней он откровенно рассказывает о случаях из своей жизни, в том числе об экспедиции по Арктике, в которой сын Карла ІІІ отморозил пенис, после чего пришлось делать обрезание, пишет dni24.com.
Принц Гарри отморозил детородный орган в арктической экспедиции и подвергся обрезанию
Принц Гарри в книге воспоминаний рассказал о своих физических и моральных страданиях, связанных с последствиями благотворительной экспедиции. Когда старший брат Уильям собирался жениться, Гарри отправился в Арктику и провёл там почти две недели. Цель экспедиции была достигнута: собрали 2 миллиона фунтов. Однако во время этой «прогулки» принц Гарри отморозил щёки, уши и, что его больше всего беспокоило, половой орган. Принц Гарри написал, что Карл ІІІ, его отец, высказывал ему своё сочувствие, при этом его беспокоили уши и щёки, хотя сын больше страдал из-за пениса. Позже младшему сыну принцессы Дианы пришлось обращаться к врачам.
Герцог Сассекский признался, что его подвергли обрезанию в детстве. Он развеял домыслы, которые распространялись в прессе по этому поводу. Принц Гарри написал, что вероятность обморожения выше у тех, кто не обрезан.