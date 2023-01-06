ФОТО ⟩ На хутор к певице Ленне Куурмаа нагрянули незваные гости

Более десяти лет назад Ленна Куурмаа купила в Эстонии хутор, который нужно было приводить в порядок. В 2020 году хутор был достроен и стал пригодным для круглогодичного жилья. Дом в Нымме был выставлен на продажу,какие-то вещи Ленна перевезла на хутор в Сетомаа.