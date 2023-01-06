Певица Ленна Куурмаа уже второй год живет со своей семьей на хуторе в Сетомаа, где работа, кажется, никогда не заканчивается. Но жизнь в лесах Южной Эстонии приносит и другие замечательные впечатления, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ На хутор к певице Ленне Куурмаа нагрянули незваные гости
На хутор к певице Ленне Куурмаа нагрянули незваные гости
Более десяти лет назад Ленна Куурмаа купила в Эстонии хутор, который нужно было приводить в порядок. В 2020 году хутор был достроен и стал пригодным для круглогодичного жилья. Дом в Нымме был выставлен на продажу,какие-то вещи Ленна перевезла на хутор в Сетомаа.
Семья Ленны пережила немало приключений, живя в сельской местности. Сейчас, когда на улице стоит мороз, дикие животные пытаются найти себе пропитание, именно эти сладкие яблоки ищут милые дикие козы на заднем дворе Ленны.
«Холодно, и мы поддерживаем огонь в печи, а наши друзья снова хрустят яблоками», - говорит Ленна в видео, опубликованном в Инстаграме.
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