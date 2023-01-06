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ФОТО ⟩ На хутор к певице Ленне Куурмаа нагрянули незваные гости

Heveli Tuisk
, REPORTER- TOIMETAJA
На хутор к певице Ленне Куурмаа нагрянули незваные гости
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Ленна Куурмаа
Ленна Куурмаа Фото: Chaga OÜ

Певица Ленна Куурмаа уже второй год живет со своей семьей на хуторе в Сетомаа, где работа, кажется, никогда не заканчивается. Но жизнь в лесах Южной Эстонии приносит и другие замечательные впечатления, пишет Elu24.

Более десяти лет назад Ленна Куурмаа купила в Эстонии хутор, который нужно было приводить в порядок. В 2020 году хутор был достроен и стал пригодным для круглогодичного жилья. Дом в Нымме был выставлен на продажу,какие-то вещи Ленна перевезла на хутор в Сетомаа.

Семья Ленны пережила немало приключений, живя в сельской местности. Сейчас, когда на улице стоит мороз, дикие животные пытаются найти себе пропитание, именно эти сладкие яблоки ищут милые дикие козы на заднем дворе Ленны.

«Холодно, и мы поддерживаем огонь в печи, а наши друзья снова хрустят яблоками», - говорит Ленна в видео, опубликованном в Инстаграме.

Дикие козы в дворе дома Ленны Куурмаа
Дикие козы в дворе дома Ленны Куурмаа Фото: Kuvatõmmis Instagramist
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